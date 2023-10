PKW jasno o pytaniach komisji o karty do referendum. "Tak nie wolno robić"

Na konferencji prasowej zapytano przedstawicieli PKW, czy członkowie komisji wyborczych mogą pytać wyborców o to, czy chcą oni pobrać kartę referendalną . I czy nie jest to, w tym przypadku, złamanie ciszy referendalnej . O takich przypadkach informowano w mediach społecznościowych.

- Niewłaściwe jest zadawanie pytania, czy chce pan kartę do referendum czy do Sejmu czy do Senatu. Jeżeli wyborca zjawił się w lokalu wyborczym to chce głosować. Dopiero jeżeli wyraźnie odmówi odbioru którejkolwiek z kart, to wówczas komisja w uwagach zaznaczy taką informację - odpowiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.