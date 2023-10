Głosowanie w wyborach do parlamentu RP i referendum rozpoczęło się już w Finlandii, Rumunii i na Litwie. Komisje rozpoczęły pracę o godz. 7 czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce). Tradycyjnie w Wilnie głosują też polscy turyści. W Finlandii do udziału w wyborach parlamentarnych zapisało się dwa razy więcej osób niż w poprzednich wyborach do Sejmu i Senatu, które odbyły się w 2019 r. Polacy zaczęli głosować również w Abu Zabi i Dubaju