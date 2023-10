Kaczyński do Tuska: Zobaczymy, komu zmięknie rura

W Białymstoku odbyła się konwencja wojewódzka Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Lider PiS zapewnił, że rządem, który sprawdza się w czasach kryzysów jest Zjednoczona Prawica. - Potrafimy współpracować z prezydentem oraz innymi organizacjami pozapaństwowymi. Tamci już zapowiedzieli, Tusk zapowiedział, że "prezydentowi rura zmięknie". No zobaczymy komu zmięknie - dodał przywódca prawicy.

Wybory 2023. Jarosław Kaczyński: Zmiana rządu to gwarancja nieustannej kłótni

Szef formacji rządzącej stwierdził, że "trzeba mówić głośno o niebezpieczeństwie związanym ze zmianą władzy". - Nie daj Boże, ich rząd składałby się z 11 partii, a jak się doda tam dwie mniejsze to z 13 - powiedział Kaczyński.

- "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść". To będzie nieustanna kłótnia, starcie grup i liderów, bo gdzieniegdzie jest dwóch szefów, bo jednego nie potrafią wyłonić. Jak to się razem zbierze (...) to byłoby fatalnie, naprawdę źle - powiedział Jarosław Kaczyński.

Szef PiS ocenił, że opozycja "chce awantury i chaosu w Polsce." - Każdy głos na opozycję, w tym na Konfederację, jest głosem na Donalda Tuska, jako premiera - oznajmił.

- Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Tusk wrócił do Polski, aby wprowadzić tutaj swój system - przekonywał Jarosław Kaczyński.

Według prezesa partii rządzącej plan opozycji po wygranych wyborach to "rezygnacja z reparacji", "wyprzedaż majątku narodowego" oraz "powrót do poprzedniego wieku emerytalnego", który "Merkel i Niemcy kazali zrobić". - To część niemieckiego porządku wychwalanego przez Tuska - podkreślił.

"Jeśli PiS straci władzę, nadejdzie Polska nieżyczliwa"

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego utrata władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy to "zaprzepaszczenie zdobyczy ostatnich ośmiu lat".

- To, co Tusk proponuje, to Polska podziałów, Polska nieżyczliwa, Polska A i Polska B. To kwestia ideologii, bo głoszą ją wprost "ten co daje sobie radę, to sobie poradzi, a ci co nie dają, to nie" - stwierdził prezes PiS i dodał, że to "degradacja, która przenosi się z pokolenia na pokolenie". - Jak ktoś ma dzieci głupie, to sobie jakoś poradzą skoro rodzice byli uprzywilejowani. A zdolni z biednych rodzin będą mieli gorzej - oznajmił.

Prezes PiS ocenił, że "społeczeństwem podzielonym łatwiej zarządzać, dlatego opozycja chce dzielić". - Oni opisują rzeczywistość zupełnie inaczej niż ona naprawdę wygląda - dodał.

"Referendum dotyczy najważniejszych problemów Polski"

Jarosław Kaczyński wezwał też do głosowania w referendum.

- Jak będzie wystarczająca frekwencja, to będzie wiążące. Chyba, że będzie kolejne referendum. Ważne, żeby głosować cztery razy "nie" - powiedział lider PiS.

Prezes partii rządzącej przekazał, że w pytaniach referendalnych są zawarte najważniejszy problemy, przed którymi stoi obecnie Polska. - Proszę do tego przekonywać do północy w piątek, do ostatniej chwili. Musimy walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć. Żeby po raz trzeci zwyciężyć - przekonywał prezes PiS.

Jak ocenił, przedłużenie rządów PiS gwarantuje wzrost zamożności Polski do poziomu państw Europy Zachodniej. - To będzie sukces na miarę tysiąclecia. Proszę namawiać wszystkich, żeby szli na wybory, żeby na nas głosowali - podkreślał.

Czytaj także:

***

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE. Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i śledź aktualne informacje w trakcie kampanii wyborczej!