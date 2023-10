Podobnie sytuację ocenia szef polskiego rządu. Mówi nawet o hejcie ze strony politycznych oponentów. - Począwszy od słów na przykład "głosujesz na PiS, to wyp...", przez ogłaszanie przez posłów PO, że ich programem jest "osiem gwiazdek", a skończywszy na słowach, które nawet nie wiem, czy chcę powtarzać, o "szambie", "smrodzie", czy "seryjnych mordercach kobiet". To są słowa, które nigdy nie powinny paść - oświadczył Mateusz Morawiecki .

Od "rżnięcia głupa" po "zdrajcę"

Prof. Paweł Nowak należy do Rady Języka Polskiego i Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Naukowiec zwraca uwagę, że dla większości Polaków język codzienny to język, w którym używamy przeciętnie ok. 300 słów. W tym wulgarnych. Jak to się ma do kampanii wyborczej?