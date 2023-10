PSL nie wyobraża sobie, by kto inny w przyszłym rządzie odpowiadał za sprawy rolnictwa. - To naturalne. To my zawsze staliśmy po stronie rolników i na protestach, i w parlamencie - mówi Miłosz Motyka, rzecznik PSL. Własne ambicje ma jednak także Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, który był jedną z twarzy kampanii Koalicji Obywatelskiej. - Mam swoje oczekiwania - mówi Interii. I dodaje, że ostateczna decyzja w tej sprawie powinna należeć właśnie do KO.