Ze wstępnych informacji wynika, że w trakcie incydentu doszło do zniszczenia mienia. 49-letni sprawca został zatrzymany, a polityk Koalicji Obywatelskiej złożył zeznania na policji.

Funkcjonariusze w rozmowie z Interią potwierdzili, że doszło do ataku. Jak dowiedziała się Interia, napastnik krzyczał do posła wulgaryzmy.



Katowice. Borys Budka zaatakowany. Komentarze polityków

Oburzenia z piątkowych wydarzeń w Katowicach nie kryją politycy opozycji.

"Nie wystraszycie nas!!!" - napisał w mediach społecznościowych Arkadiusz Myrcha z KO.

"Panie Kaczyński czy jest pan dumny ze swoich bojówkarzy? Najpierw Kinga Gajewska, a dzisiaj Borys Budka" - napisał poseł KO Dariusz Joński, odnosząc się do kontrowersyjnego zatrzymania posłanki Koalicji Obywatelskiej sprzed kilku dni.

"Jak długo będzie pan szczuł na ludzi?" - zapytał.

- To nie jest niestety pierwszy przypadek, tu na mojej trasie też niestety mieliśmy takie incydenty. Wiemy, kto za to odpowiada. Za tę atmosferę konfliktu i agresji, ja zapraszam wszystkich państwa na moje spotkania. One są otwarte i widać bardzo dokładnie kto pod wpływem jakich mediów i jakich polityków jak się zachowuje. PiS wyzwolił w bardzo wielu ludziach agresję, złość, wściekłość - skomentował Donald Tusk.

"Tak wyglądają skutki szczucia i wykorzystywania języka przemocowego w walce politycznej! Dziś wszyscy jesteśmy z Tobą Borys Budka! Napastnicy nie mogą pozostać bezkarni!" - podkreślił były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który kandyduje w wyborach parlamentarnych do Senatu z listy KO w Warszawie.

"Borys Budka napadnięty! Odbieranie patriotyzmu, oskarżanie o bycie Niemcami i wrogami narodu przynoszą żniwa. PiS-owska nienawiść zalała nasz kraj" - napisała z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie!" - podkreśliła.



Jarosław Krajewski z PiS: Nie może być przyzwolenia dla takich działań

Sprawę ataku skomentował również poseł PiS Jarosław Krajewski. - Nie może być przyzwolenia dla takich zachowań. Muszę powiedzieć, że prowadząc kampanię wyborczą, staramy się po prostu, żeby te emocje tonować, żeby takich aktów przemocy nie było - podkreślił w rozmowie z Polsat News.

- To jest też apel do wyborców, żeby jednak rozmawiać ze sobą, korzystać ze sztuki dialogu, a nie na zasadzie udowadniania racji poprzez siłę. Według mnie to jest kompletnie niepotrzebne. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to jest to karalne - dodał polityk.

Borys Budka: To był człowiek mówiący językiem Kaczyńskiego

Zaatakowany polityk opozycji skomentował sytuację na konferencji prasowej.

- To był człowiek mówiący językiem Kaczyńskiego: wyzywający mnie od Niemców, od nazistów, od ludzi Tuska, człowiek, któremu tę nienawiść w sercu zasiał Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może w Polsce dojść do tragedii. Od Kaczyńskiego oczekuję, że przerwie tę spiralę nienawiści - powiedział Borys Budka.

- To pan ponosi polityczną odpowiedzialność - Budka zwrócił się do Kaczyńskiego i zapowiedział, że jeżeli nie przestanie ze "swoim chorym językiem nienawiści atakować Donalda Tuska, ludzi KO to dojdzie do tragedii". - Czy pan chce, żeby powtórzyła się tragedia z Gdańska? - zapytał.

