Wybory parlamentarne 2023. R. Bąkiewicz przegrał proces w trybie wyborczym

W trakcie rozprawy sędzia Marek Gralec - kandydat PiS do Sejmu bezskutecznie wnioskował o jego wyłączenie - zwrócił uwagę, że sam Bąkiewicz podczas poprzedniej rozprawy (15 września) przyznał, że sporna wypowiedź Frysztaka w sensie dosłownym nie padła.

Sędzia dodał, że byłemu prezesowi Stowarzyszenia Marsz Niepodległośc i bardziej chodziło o ocenę w kontekście całej dyskusji dotyczącej funduszy z KPO i w odniesieniu do całej Platformy Obywatelskiej.

Wybory 2023. R. Bąkiewicz "nie zamierza przepraszać"

Po rozprawie kandydat z listy PiS zapowiedział, że będzie będzie składał zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Lublinie na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Radomiu. Zgodnie z przepisami ma na to 24 godziny.

Na zorganizowanej przed sądem konferencji prasowej podkreślił, że "nie zastosuje się do orzeczeń".

"Nie zamierzam przepraszać Frysztaka, nawet jeśli sąd będzie chciał mnie wsadzić do więzienia" - podkreślił polityk w mediach społecznościowych.

- Nie zgadzam się, by w debacie publicznej zamykać usta, ograniczać wolność słowa i wypowiedzi (...) - powiedział.

Do czwartkowego wyroku odniósł się także Konrad Frysztak.

Wybory 2023. Spór R. Bąkiewicza z K. Frysztakiem

Spór polityków miał swój początek w trakcie wywiadu udzielonego 7 września przez Bąkiewicza. Odniósł się on do wcześniejszej debaty telewizyjnej między obydwoma politykami, stwierdził, że "rozmawiał z posłem Frysztakiem, który mówi, że polską suwerenność można sprzedać za dwie trybuny pobudowane na stadionie w Radomiu". Chodziło o dyskusję na temat radomskiego stadionu i pieniędzy z KPO, dzięki którym można by wybudować trybuny dla kibiców.