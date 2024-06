- Jest ze mną mój przyjaciel od 40 lat, od 9 lat minister w Kancelarii Prezydenta, z którym nieustannie współpracuję - mówił prezydent w Grodzisku Wielkopolskim, określając Wojciecha Kolarskiego mianem swojej "prawej ręki". - Dobrze się zna na polityce. Dobrze rozumie, co to znaczy rozgrywki wielkich i co to znaczy realizowanie polskiego interesu - dodawał.

Zwieńczeniem zaangażowania prezydenta ma być jego pojawienie się w dzień wyborów w Ostrowie Wielkopolskim i oddanie głosu w jednym z tamtejszych lokali wyborczych. Towarzyszyć ma mu Wojciech Kolarski, który potwierdził nam tę informację. - To prawda, w niedzielę około godziny 12 prezydent pojawi się w Wielkopolsce, by tutaj oddać swój głos - mówi Interii Kolarski.

Wojciech Kolarski jedynką PiS w Wielkopolsce

Ryszard Czarnecki chwali się, że choć startuje z drugiego miejsca, to ma poparcie zarówno prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , jak i byłej premier Beaty Szydło. Ostatnio w kampanii oficjalnie wsparł go także Jacek Sasin .

Kto popiera Czarneckiego?

- Nie dość, że Beata zaczęła przedstawianie kandydatów od Marleny Maląg, to jak w końcu doszła do Wojtka, to powiedziała, że łączy ją z nim jedna rzecz: oboje są Krakowa. Powiedziała to w Koninie do lidera listy w Wielkopolsce. Nic dziwnego, że Andrzej się wściekł, bo odebrał to bardzo osobiście - mówił nam wtedy nasz rozmówca.