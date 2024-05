Trzecia Droga odkrywa karty przed eurowyborami. Pokazała "listę wspólnych spraw"

Szymon Hołownia: Wnoszę o "opamiętanie się polityków"

Hołownia podkreślając, że bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy to najważniejsze postulaty Trzeciej Drogi w wyborach do europarlamentu, stwierdził, że "spokój i pieniądze to te rzeczy, których polscy obywatele mogą" od ich ugrupowania oczekiwać.

Zwrócił się też do polskich polityków o "opamiętanie się". "Nie chodzi o to, która partia, którą partię. Chodzi o to czy będziemy mieli we wspólnocie europejskiej takich reprezentantów, którzy będą załatwiać wasze sprawy, a nie sprawy nas, polityków" - powiedział Hołownia.