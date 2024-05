- Drodzy państwo, 2 maja zwracałem się do państwa z okazji Dnia Flagi. Nie spodziewałem się, że w tak trudnych okolicznościach będę prosił was o chwilę uwagi ponownie - rozpoczął orędzie lider Polski 2050.

Orędzie Szymona Hołowni. "Podział na dwie Polski"

W dalszej części wypowiedzi Hołownia odniósł się do środowego zamachu w Słowacji . - Niech smutna lekcja, dana nam dziś przez braci Słowaków, z całą mocą do nas dotrze. Podział na dwie Polski, walczące z sobą na śmierć i życie , polaryzacja, eskalacja agresji - na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj, zamiast budować jego siłę. Odbierają nam naszą największą broń - spoistość. Umiejętność zjednoczenia w chwilach próby - zaznaczył marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia o polaryzacji. "Zrobię wszuystko, by tak nie było"

- W lawinie wzajemnych oskarżeń o zdradę, obcy agenci czują się doskonale, dlatego, jako marszałek Sejmu, na co dzień nie mam skrupułów, by używać wszystkich narzędzi do studzenia temperatury sporów w Sejmie: upomnieniami, zawieszeniami, a w ostateczności karami pieniężnymi - wyliczał Szymon Hołownia.

Orędzie marszałka Sejmu. "Pokażmy, że zjednoczeni jesteśmy najsilniejsi"

Dalej Szymon Hołownia zaapelował do obywateli i klasy politycznej o odrzucenie wzajemnych oskarżeń i zakończenie polsko-polskiej wojny. - Zwracam się dziś do wszystkich państwa, a zwłaszcza do osób piastujących funkcje publiczne, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność - od prawej do lewej strony - żyjemy w czasach, w których wewnętrzna wojna może kosztować ludzkie życie, osłabia Polskę. Ale zjednoczeni pod Biało-czerwoną jesteśmy zdolni do osiągania rzeczy wielkich i imponujących. Udowadnialiśmy to wielokrotnie - podkreślił marszałek.