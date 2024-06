- Dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego i zajęciu przez partię Maximiliana Kraha drugiego miejsca w tych wyborach w Niemczech, nowo wybrani europosłowie Alternatywy dla Niemiec zagłosowali za wykluczeniem tego polityka ze swojej delegacji partyjnej do PE - potwierdził rzecznik AfD.

Oznacza to, że choć w przyszłym PE będzie 15 polityków AfD, delegacja będzie liczyła 14 członków. Po decyzji o odrzuceniu członkostwa w przyszłej europejskiej delegacji AfD Krah powiedział, że uważa to posunięcie za " strategicznie błędne " - napisał portal tygodnika "Zeit".

Maksymilian Krah wykluczony z delegacji partyjnej AfD do PE

Polityk na cenzurowanym jest już od jakiegoś czasu. Po ujawnieniu skandali z jego udziałem AfD podjęła w maju decyzję o wykluczeniu go z wydarzeń kampanii wyborczej. Partia chciała nawet usunąć polityka z listy startowej w wyborach europejskich, ale było już za późno na takie zmiany.

Niemcy. Wyniki wyborów do PE. Rene Aust na czele delegacji AfD

Jak podaje AFP, na czele delegacji AfD do PE stanie jej wiceprzewodniczący z Turyngii - Rene Aust, który podczas kampanii wyborczej partii regularnie pojawiał się w mediach.

Alternatywa dla Niemiec, która w wyborach do PE uzyskała rekordowe 16 proc. (15 mandatów) i wyprzedziła Socjaldemokratyczną Partię Niemiec (SPD) kanclerza Olafa Scholza, należy do partii skrajnie prawicowych. AfD była kluczowym członkiem grupy parlamentu UE o nazwie Tożsamość i Demokracja, do której należało także kilka innych europejskich skrajnie prawicowych partii.