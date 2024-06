Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Beata Kempa nie wróci do PE?

Beata Kempa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku kandydowała z list Prawa i Sprawiedliwości . Poprzednie głosowanie do PE pozwoliło jej zdobyć mandat.

Z PiS związana była od 2005 do 2011 roku, gdy została wykluczona z partii. Po opuszczeniu szeregów PiS objęła funkcję wiceprzewodniczącej klubu Solidarna Polska , a na kongresie założycielskim tej partii w marcu 2012 r. została jej wiceprezesem.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Walka na Dolnym Śląsku

"Listy PiS do Parlamentu Europejskiego zostały ułożone przez kierownictwo PiS tak, by z jednej strony zapewnić partii jak największe szanse na dobry wynik w skali kraju, a z drugiej dać gwarancję, że do Brukseli pojadą ci, których wskazała Nowogrodzka, umieszczając ich na czele list w poszczególnych okręgach" - przekazywała Interia pod koniec maja.