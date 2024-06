"Ostatnie tygodnie, setki spotkań i tysiące rozmów z Polakami były fascynującą przygodą po 10-letniej przerwie od polityki . To, co od Państwa usłyszałem, zmieniło mój sposób patrzenia na polskie realia i problemy, z którymi muszą się mierzyć polskie rodziny. Wykorzystam to w dalszej pracy dla Polski" - napisał.

Wyniki PKW. Jacek Kurski: Nic się nie kończy, wszystko się zaczyna

"Z drugiej strony, praca w sztabie, dla kandydata spoza 'jedynki' mogła mieć swoją cenę - samemu bowiem nie udało mi się uzyskać mandatu . Miesięczna kampania, choć intensywna, okazała się zbyt krótka, aby przebić się do świadomości ludzi z moim powrotem do polityki po 10-letniej w niej absencji" - wskazał.

W ocenie Kurskiego "wyborcy postawili na swoich posłów, na których dopiero co głosowali w wyborach do Sejmu". "W konsekwencji wyniki zostały tak spłaszczone , że między szóstym wynikiem a drugim, dającym mandat, różnica wyniosła raptem 22 tys. na liście z prawie 400-tysięcznym poparciem" - dodał.

Wyniki PKW wyborów do PE. Jacek Kurski bez mandatu

Według oficjalnych danych przekazanych przez PKW po zliczeniu wszystkich głosów z obwodu kandydaci PiS zdobyli w okręgu nr 2 dwa mandaty. Przypadły one Adamowi Bielanowi i Jackowi Ozdobie. Oznacza to, że były prezes TVP nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, by dostać "bilet" do PE.