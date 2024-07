Zmasowany atak Izraela. Kilkadziesiąt ofiar, setki rannych

Celem sobotniego nalotu Izrael a na Strefę Gazy był jeden z dowódców Hamas u - Mohammed Deif. Był on szefem zbrojnego skrzydła tego ruchu i ukrywał się w budynku w wyznaczonej przez Izrael strefie humanitarnej Al-Mawasi.

Izrael ostrzelał Strefę Gazy

W ostrzale zginęło 71 osób, a 289 zostało rannych. Jak przekazuje izraelskie wojsko, nie ma pewności, że Deif zginął. Z komunikatu nie wynika także, czy ofiary nalotu to cywile, czy są to osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Hamasem.

- Wszyscy męczennicy to cywile, a to, co się wydarzyło, było poważną eskalacją wojny wspieranej przez Amerykanów i milczenie świata - powiedział Reuterowi.