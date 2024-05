Polska w piątek poparła rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych , która otwiera Palestynie drogę do członkostwa w organizacji . Przeciwne rezolucji były między innymi Stany Zjednoczone i Izrael, który pozostaje w konflikcie z Palestyńczykami od połowy XX wieku.

Decyzja Warszawy wywołała oburzenie ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne . W mediach społecznościowych stwierdził, że to "niebezpieczny precedens nagradzania agresora".

Jakow Liwne o "błędnej decyzji"

Liwne napisał również, że decyzja Polski do "kontynuacja sowieckiej, antyzachodniej decyzji z 1988 roku o uznaniu 'państwa palestyńskiego'".

W jego ocenie poparcie rezolucji było też nagradzaniem Iranu i Hamasu wbrew stanowisku USA i Izraela oraz "całkowitym naruszeniem" charakteru ONZ dla celów politycznych. "To błędna i szkodliwa decyzja dla bezpieczeństwa, stabilności i Polski " - napisał Liwne.

Rezolucja ws. członkostwa Palestyny w ONZ

Przyjęty dokument stwierdza, iż "Palestyna kwalifikuje się do członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem czwartym Karty Narodów Zjednoczonych oraz powinna zostać przyjęty do Organizacji Narodów Zjednoczonych ".

Ponadto rezolucja wskazuje, że Palestyna powinna zostać dopuszczona do prac i sesji Zgromadzenia Ogólnego. Dokument "potwierdza prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia". Kolejna sprawa to "wznowienie i skoordynowanie" wysiłków, których celem ma być "zakończenie izraelskiej okupacji" w Palestynie.