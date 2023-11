Minister dziedzictwa odpowiedział, że jest to "jedna z opcji", ponieważ, jak stwierdził, na terenie Gazy "nie ma niekombatantów" .

Minister został zawieszony na czas nieokreślony

Minister obrony Yoav Galant stwierdził, że "to dobrze, że to nie on (Elijahu) jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo Izraela". Z kolei przywódca partii Jedność Izraela, Beni Ganc, nazwał wypowiedź ministra "bezmyślną i nieodpowiedzialną", podał Jerusalem Post.