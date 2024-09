Netanjahu zaznaczył, że Nasrallah nie był "jakimś tam terrorystą, on był 'tym' terrorystą" i według niego został wraz ze swoimi towarzyszami odesłany w to samo miejsce, co "inni architekci planu zniszczenia Izraela". Premier Izraela dodał, że zabity lider Hezbollahu był "główną siłą napędową irańskiej osi zła" i w wielu przypadkach to on pobudzał Iran do działania, a nie na odwrót.