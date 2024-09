Do tej pory działający w opozycji Gideon Saar dołącza do rządu Benjamina Netanjahu . Przejście polityka ogłosił w niedzielę premier Izraela podczas wspólnej konferencji z Saarem. Agencja Reutera podkreśliła, że ruch ten najpewniej wzmocni partię Netanjahu , gdyż sprawi, że będzie mniej zależna od pozostałych członków koalicyjnego rządu.

Zmiany w izraelskim rządzie. Zagorzały krytyk dołączy do gabinetu Netanjahu

Izrael ma nowego ministra. Kim jest Gideon Saar?

Po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku Gideon Saar wszedł do rządu wraz z innymi politykami sojuszu Jedność Narodowa. Jego współpraca z sojuszem zakończyła się raptem po pięciu miesiącach, ponieważ Netanjahu nie chciał go uczynić jednym z członków sześcioosobowego gabinetu wojennego. Za nim odeszli inni politycy Nowej Nadziei, co doprowadziło w czerwcu tego roku do rozwiązania gabinetu wojennego.