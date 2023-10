Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNWRA) poinformowała, że do jej drugiego co do wielkości magazynu - zlokalizowanego w Deir al-Balah w środkowej Gazie - w sobotę włamali się mieszkańcy miasta. W budynku przechowuje się większość pomocy humanitarnej dostarczanej przez ONZ.