"Wszystko jest na stole" - powiedział cytowany przez CNN Jo'aw Galant , który spotkał się w niedzielę z generałem Michaelem Erikiem Kurillą , by omówić plany uderzenia odwetowego na Iran .

Izrael przygotowuje się do odpowiedzi na irański atak rakietami balistycznymi

Choć władze USA jasno dały do zrozumienia, że sprzeciwiają się uderzeniu w irańskie instalacje nuklearne, Galant powiedział, że Izrael nie wyklucza żadnej opcji .

"Izrael ma zdolności do uderzania w cele bliskie i dalekie, udowodniliśmy to. Odpowiemy na irański atak we właściwy sposób. Nie będziemy czekać bezczynnie i nie powinna tego robić społeczność międzynarodowa" - oświadczył.