Izraelskie wojsko zaatakowało kwaterę główną Hezbollahu w Bejrucie, a także inne cele na przedmieściach libańskiej stolicy. Według mediów nalot ten jest największym od rozpoczęcia konfliktu między stronami rok temu. Celem ataku miał być przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah, jednak źródła zbliżone do organizacji podają, że nie odniósł on obrażeń. Zginąć miał za to szef Hamasu na południową Syrię Ahmed Muhammad Fahd. Iran już zapowiedział, że Izrael zostanie "odpowiednio ukarany", a Hezbollah rozpoczął kontratak rakietowy.