Szpitalom w całej Gazie brakuje prądu i materiałów eksploatacyjnych, personel pracuje w tragicznych warunkach, a tysiące mieszkańców przedostaje się do ośrodków medycznych, szukając schronienia przed falą izraelskich nalotów. W Al-Szifa, największym szpitalu Gazy, wokół którego toczą się starcia między terrorystycznym Hamasem i armią Izraela brakuje paliwa potrzebnego do utrzymania aparatury. Wciąż przebywa tam 36 noworodków wymagających intensywnej terapii. WHO wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w palestyńskiej enklawie.