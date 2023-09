Zełenski zapytany o Polskę. "Pomagasz albo Ukrainie, albo Rosji"

Wołodymyr Zełenski wyraził też wdzięczność krajom, które pomagają Ukrainie w dostarczaniu broni i funduszy. Ale to nie jest najwyższa cena. Ukraina nadal płaci za to najwyższą cenę - w ludziach, w liczbie ofiar śmiertelnych. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc - dodał.

Mateusz Morawiecki o słowach Wołodmyra Zełenskiego: Podwójnie niesprawiedliwe

- Przypomnę prezydentowi Zełenskiemu, że kilkadziesiąt godzin po ataku Rosji na Ukrainę pojechałem do Berlina i tam powiedziałem rządowi i społeczeństwu niemieckiemu, że pięć tysięcy hełmów, to musi być jakiś żart - skomentował w środę w programie "Gość Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki .

Andrzej Duda: Mogę nazwać prezydenta Ukrainy swoim przyjacielem

- Premier powiedział mniej więcej tyle, że my w tej chwili kupujemy dla nas nową broń i najważniejszą rzeczą dla nas w tej chwili jest to, żebyśmy zmodernizowali polską armię i że na razie nie planujemy dostaw na Ukrainę - wyjaśniał Duda.

- Dobrze, że rzecznik rządu wyjaśnił, że nie mamy w tej chwili zaplanowanych żadnych dostaw poza tym, co jest zakontraktowane - podkreślił, odnosząc się do wyjaśnień Piotra Mülllera. - W kontekście pytań o dostawy uzbrojenia informuję, że Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia - podał rzecznik w rozmowie z PAP.

Prezydent powiedział w "Gościu Wydarzeń" także o tym, co kilka miesięcy temu zakomunikował prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu: - Nie będziemy przekazywali Ukrainie nowego uzbrojenia, które w tej chwili jest dostarczane do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Korei. Tego, co kupujemy na bieżąco za miliardy dolarów. To jest wyposażenie, które kupujemy po to, by zmodernizować polską armię.