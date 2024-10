- Naród ukraiński nadal heroicznie stawia opór, a zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest pomóc mu w tej nadziei . Jesteśmy gotowi to robić tak długo, jak będzie to konieczne - oświadczyła po prawie dwóch godzinach rozmów w rezydencji Villa Doria Pamphilj.

Wojna w Ukrainie. Premier Włoch o pokoju: To nie może oznaczać kapitulacji

- Zgodziliśmy się co do znaczenia zaangażowania wszystkich stron międzynarodowych, które będą mogły przekonać Moskwę do tego, by zasiadła do stołu i negocjowała w sposób wiarygodny - poinformowała dziennikarzy.