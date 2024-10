Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił w Brukseli swój "plan zwycięstwa". Jednym z jego punktów jest jak najszybsze przystąpienie Ukrainy do NATO . Podczas konferencji prasowej powtórzył swoją argumentację, którą jak przyznał, wyłożył również we wrześniu Donaldowi Trumpowi .

Wołodymyr Zełenski wypomina Zachodowi umowę sprzed lat. "Nie działa"

Pod wpływem presji międzynarodowej Ukraina odstąpiła od tego warunku. W zamian w grudniu w 1994 roku podpisano Memorandum Budapesztańskie , w którym Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz do pomocy w sytuacji, gdy będzie zagrożona.

- To jest to, co było w dokumencie. A jeśli Rosja naruszyła ten dokument, mimo że była gwarantem tego memorandum, to jak możemy wierzyć w ten dokument i jak możemy ufać wszystkim partnerom, którzy gwarantowali zachowanie naszej integralności terytorialnej i suwerenności? - skwitował prezydent Zełenski.