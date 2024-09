- Nie wiem, co będzie po wyborach i kto zostanie prezydentem... ale otrzymałem od Donalda Trumpa bardzo bezpośrednie informacje, że będzie po naszej stronie , że wesprze Ukrainę - powiedział Zełenski w wywiadzie dla Fox News po swoim piątkowym spotkaniu z Trumpem.

Trump spotkał się z Zełenskim. Prezydent Ukrainy o kulisach

W piątek przed spotkaniem kandydat republikanów przyznał, że ma dobre stosunki z obiema stronami konfliktu, w tym bezpośrednio z Władimirem Putinem. - Bardzo chcę pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć - mówił Trump.