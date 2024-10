Ukraina nieustannie dąży do członkostwa w najpotężniejszym sojuszu wojskowym świata. Problem stanowi wojna, jaką Kijów prowadzi z Moskwą .

Politycy na zachodzie prześcigają się w kolejnych pomysłach na ekspresowe włączenie Ukraińców do NATO . Według doniesień "Financial Times" popularność zyskuje tzw. model niemiecki . Sprawa miała być poruszana podczas niedawnego zjazdu światowych przywódców. Za oceanem odbył się szczyt Zgromadzenia Ogólnego ONZ .

- Model Niemiec Zachodnich zyskuje na popularności zwłaszcza w Białym Domu, który był najbardziej sceptyczny wobec członkostwa (Ukrainy - red.) w NATO - powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Jeremy Shapiro z think-tanku Washington Office of the European Council on Foreign Relations.