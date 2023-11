Rosja zwraca się do innych krajów w sprawie zwrotu sprzedanego im sprzętu wojskowego - donosi "The Wall Street Journal". Chodzi o silniki do rosyjskich śmigłowców Mi-8 i Mi-17. Negocjacje trwają m.in z Egiptem. Według amerykańskiego dziennika powodem nagłej chęci rozmów ze strony Kremla są ogromne straty, które Moskwa ponosi w Ukrainie.