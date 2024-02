Najnowszy wpis rosyjskiego polityka pojawił się w mediach społecznościowych i był komentarzem do niedawnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu i w Berlinie . Jak stwierdził Miedwiediew, przedstawiciele krajów Zachodu kolejny raz "wysłali sygnały" o możliwym konflikcie militarnym z Rosją . To regularny zarzut Rosji - państwa-agresora, które niesprowokowane rozpoczęło pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

"Upadek Rosji będzie miał znacznie bardziej tragiczne skutki niż skutki zwykłej, nawet najdłuższej wojny. Próby przywrócenia Rosji do granic z 1991 roku doprowadzą tylko do jednego, globalnej wojny z krajami Zachodu wykorzystując cały arsenał strategiczny naszego państwa. W Kijów, Berlin, Londyn, Waszyngton i do wszystkich innych pięknych miejsc historycznych, które od dawna są celami naszej triady nuklearnej" - podkreślił.