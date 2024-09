- Rozmawiałem z Anthonym Blinkenem (sekretarzem stanu USA - red.) dwa dni temu, podróżuje ze swoim odpowiednikiem z Wielkiej Brytanii do Kijowa, aby w zasadzie przekazać, że im pozwolą (wykorzystać pociski ATACMS do ataku na Rosję - red.) - powiedział Michael McCaul, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych , cytowany przez reporterkę portalu Axios Juliegrace Brufke.

Wojna w Ukrainie. Joe Biden dostał list z apelem

We wtorek Igor Sushko z think tanku "Wiatr Zmian" opublikował na portalu X treść listu do Joe Bidena ws. zniesienia zakazu na użycie ATACMS do atakowania celów położonych w Rosji, pod którym podpisali się przewodniczący komisji spraw zagranicznych, sił zbrojnych i wywiadu w Izbie Reprezentantów USA.