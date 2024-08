Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że skutecznie odpiera "próbę inwazji" w obwodzie kurskim . Kreml podaje także, że "powstrzymali wtargnięcie Ukraińców do rejonu biełowskiego".

Trwa atak Ukrainy w Rosji. "Idziemy jeszcze głębiej"

Jednak - jak pisze w najnowszym tekście "Financial Times" - Rosji nie udało się odepchnąć ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim i to pomimo wysłania posiłków. - Idziemy coraz głębiej - powiedział "FT" Denis, ukraiński żołnierz, skierowany do walki w zachodniej części Rosji wprost z Donbasu. Jego zdaniem Ukraińcy nadal mają przewagę, mimo że Rosja sprowadziła posiłki. Inny z żołnierzy o imieniu Konstantyn podkreślił, że sukces operacji "podniósł nas (Ukraińców - red.) na duchu". - Czujemy się pewni zwycięstwa - dodał.