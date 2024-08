O najnowszych danych dotyczących liczby urodzeń na ogarniętej wojną Ukrainie pisze portal The Kyiv Independent, powołując się na dane serwisu Opendatabot z 5 sierpnia.

Wojna na Ukrainie a liczba urodzeń. Znikają na naszych oczach

Choć tendencja spadkowa utrzymuje się od momentu wybuchu pandemii, a następnie pełnoskalowej inwazji Rosji, to dane jawią się jako przejmujące, a kraj od dawna zmaga się już z kryzysem demograficznym.

Przejmujące dane z Ukrainy. Wojna i kryzys demograficzny

Ukraina do stycznia 2024 roku liczyła 37 mln obywateli. Z prognoz ONZ wynika, że do 2100 roku populacja spaść może do poziomu 15,3 mln.