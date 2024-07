Ukraińcy zapytani o ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Zaskakujące wyniki

Prawie co trzeci Ukrainiec jest skłonny do ustępstw terytorialnych wobec Rosji, by jak najszybciej zapanował pokój, a kraj zachował niepodległość - informuje Ukrainska Pravda, powołując się na wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Odsetek ten rośnie sukcesywnie. Wciąż jednak większość obywateli nie chce realizacji rosyjskich żądań.