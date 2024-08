Od 1 stycznia 2025 przestanie działać rurociąg "Przyjaźń ", którym rosyjska ropa dostarczana jest przez Ukrainę na Węgry, do Czech i na Słowację - podał doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolaka . Informacji tej polityk udzielił podczas wywiadu dla portalu nowyny.live.

To zapowiedź znacznych zmian w dynamice energetycznej, ponieważ "Przyjaźń" jest od wielu lat kluczowym szlakiem transportowym ropy naftowej. To zresztą największy system rurociągów na świecie, który łączy Syberię z Europą Środkową . Funkcjonuje już od ponad pół wieku, dlatego jego zablokowanie będzie wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Stanowczy krok Ukrainy. Zablokuje rurociąg "Przyjaźń"

Dostawy ropy naftowej od rosyjskiego koncernu Łukoil na Węgry zostały wstrzymane przez Ukrainę w połowie lipca. Budapeszt argumentuje, że działania Kijowa są sprzeczne z umowami zawartymi przez Ukrainę z UE i będą miały wpływ na przebieg proces akcesyjnego tego kraju do Wspólnoty.

Strategiczne znaczenie rurociągu już wcześniej było kością niezgody. W zeszłym roku prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział wysadzenie "Przyjaźni", co miałoby stanowić zemstę za prorosyjską politykę Budapesztu. Groźba taka wzbudziła po stronie węgierskiej niepokój oraz oburzenie, a w poprzednim miesiącu częściowo stała się rzeczywistością.

Ukraina mówi "dość". Poważny problem dla państw europejskich

Sytuacja pomiędzy Węgrami a Ukrainą jest napięta. Na początku lipca premier Viktor Orban wybrał się z wizytą do Kijowa, a następnie do Moskwy, na coś, co w przestrzeni publicznej nazwano "samozwańczą misją pokojową". Rozpoczął ją po przejęciu 1 lipca przez Węgry rotacyjnej prezydencji w Radzie UE i szybko spotkał się z ostrą krytyką przedstawicieli instytucji unijnych.