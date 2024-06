Część okupujących Wołczańsk rosyjskich żołnierzy to amatorzy. Ukraina skierowała na tę część frontu profesjonalistów, lecz ataki powietrzne wciąż dają agresorowi przewagę.

Rosjanie zdobyli miasto na samym początku inwazji w 2022 roku, wycofali się po sześciu miesiącach, by w maju tego roku powrócić. Tym razem armii Putina udało się odbić m.in. miejscową fabrykę przetwórstwa mięsnego. I nie zamierzają na tym poprzestać.

Wojna w Ukrainie. Wołczańsk "mini-Stalingradem XXI wieku"

"The Guardian" nazywa walki w Wołczańsku "brutalną bitwą", a miasto "mini-Stalingradem XXI wieku". Siły rosyjskie kontrolują północ miasta i zachodnie, zrujnowane dzielnice. Ukraińcom udaje się utrzymać pozycje w centrum.

To jednak nie zniechęciło Rosjan, którzy za wszelką cenę próbują przejąć kolejne obszary miasta. To także cena życia ich żołnierzy. Sasza przybliżył obraz na jednym ze swoich ekranów, prezentując obraz z obszaru walk. "The Guardian" wspomina o sześciu ciałach rosyjskich żołnierzy, porzuconych na ziemi.