Plan pokojowy Donalda Trumpa. Kreml: Trochę przesadził

Pieskow podkreślił przy tym, że po zakończeniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nie było żadnych kontaktów między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a prezydentem-elektem Donaldem Trumpem . Jak zaznaczył, na razie nie ma też wiedzy o kolejnych możliwych kontaktach na linii Waszyngton-Moskwa. Rzecznik Kremla był też pytany, czy Putin pogratulował Trumpowi zwycięstwa w wyborach, na co odpowiedział przecząco. - Nie, to nieprawda - stwierdził.

Jak informował "The Wall Street Journal", doradcy Donalda Trumpa opracowali różne scenariusze planu zakończenia wojny w Ukrainie . Jednym z rozważnych wariantów jest utworzenie 1300-kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej i oddanie Rosjanom 20 proc. terytorium Ukrainy , które już zajęły ich wojska. Inny zakłada odmowę wstępu do NATO dla Ukrainy przez 20 lat. W żadnym wariancie republikanie nie dopuszczają, by pokoju strzegły amerykańskie wojska .

- Możemy zapewnić szkolenie i inne wsparcie, ale lufa pistoletu będzie skierowana na Europę . Nie wysyłamy Amerykanów, aby utrzymywali pokój w Ukrainie. I nie będziemy za to płacić. Niech zrobią to Polacy, Niemcy , Brytyjczycy i Francuzi - oznajmił przedstawiciel zespołu Trumpa.

Wojna w Ukrainie. Jak Trump chce zakończyć konflikt?

Trumpowi przedstawiono też jednak inny plan. Keith Kellogg i Frederick H. Fleitz - którzy pracowali w Białym Domu za poprzedniej kadencji republikanina - proponują wstrzymanie dostaw broni do Kijowa , dopóki Ukraina nie zgodzi się na rozmowy pokojowe z Rosją . - Ukraina może nadal próbować odzyskać utracone terytoria, ale będzie musiała to zrobić w drodze negocjacji dyplomatycznych - przekazał "WSJ".

- Umierają Rosjanie i Ukraińcy. Chcę, żeby przestali umierać. I zrobię to w ciągu 24 godzin - mówił w maju 2023 , dodając, że stanie się to po spotkaniu z przywódcami obu państw. W trakcie debaty z prezydentem Joe Bidenem Trump powiedział: - Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, prezydenta, który (...) byłby szanowany przez Putina... on nigdy by nie najechałby Ukrainy.