Tak Donald Trump zamierza zakończyć wojnę. "Lufa skierowana na Europę"

Doradcy Donalda Trumpa opracowali różne wersje planu zakończenia wojny w Ukrainie. Jednym z rozważnych scenariuszy jest utworzenie 1300-kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej i oddanie 20 proc. ukraińskich terytoriów Rosjanom. Inny zakłada odmowę wstępu do NATO dla Ukrainy przez 20 lat. W żadnym wariancie republikanie nie dopuszczają, by pokoju strzegły amerykańskie wojska. - Niech zrobią to Polacy, Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi - wskazują.