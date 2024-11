W czwartek Alaksandr Łukaszenka rozmawiał z dziennikarzami. Poproszono go m.in. o komentarz do wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA .

Białoruski przywódca przypomniał, że Trump podczas kampanii wyborczej obiecał zakończyć wojny, w tym w Ukrainie . - Jeśli to zrobi, wyślemy wniosek o Nagrodę Nobla - powiedział samozwańczy prezydent Białorusi.

Alaksandr Łukaszenka o Donaldzie Trumpie. Mówi o Nagrodzie Nobla

Dzień wcześniej Łukaszenka pogratulował Trumpowi zwycięstwa. "Wyniki głosowania, które w tym roku odbyło się po bezprecedensowej walce, stały się ucieleśnieniem pańskiego osobistego wyczynu . Zrobiliście to przede wszystkim w imię Ameryki i jej obywateli. Życzę dobrego zdrowia, dobrze przemyślanych decyzji politycznych, które uczynią Amerykę znowu wielką" - napisał w oświadczeniu.

O prezydencie elekcie wspomniał jeszcze tego samego dnia podczas otwarcia nowej pływalni w Mińsku. Łukaszenka stwierdził, że Zachód stopniowo wraca do socjalizmu, chociaż w latach 90. XX wieku "deptali nogami wszystkie te pojęcia".

- Co prawda, w Ameryce "socjalizm" to wciąż wulgaryzm, także z ust zwycięskiego Donalda Trumpa; prezydenta, który zarzucał Kamali Harris, że jest "socjalistką" i "komunistką". On - zagorzały kapitalista Trump. Swoją drogą miliarder - podkreślił Łukaszenka.