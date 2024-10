Z tego powodu wojska rosyjskie będą musiały - przynajmniej na niektórych odcinkach frontu - zmniejszyć tempo ofensywy . "To stworzyłoby tym samym możliwości dla sił ukraińskich, a być może nawet pozwoliłoby im przejąć inicjatywę na polu walki w tych obszarach" - dodali analitycy.

Ukraina. Władimir Putin i jego priorytet

Putin i rosyjskie dowództwo wojskowe zobowiązały armię rosyjską do prowadzenia przez rok działań ofensywnych na wschodzie i północnym wschodzie Ukrainy, aby wyczerpać siły Kijowa i uniemożliwić kontrofensywę. Zdaniem analityków dla rosyjskich władz utrzymanie inicjatywy na polu walki to priorytet. "Pokazali już, że są przygotowani na długotrwałe operacje ofensywne, które prowadzą do stopniowego natarcia, ale jednocześnie dalekie są od założonych celów operacyjnych" - dodano.