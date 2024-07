Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę rosyjska armia nie przestrzega konwencji międzynarodowych , atakując służby ratunkowe, które w czasie konfliktów powinny mieć zagwarantowaną nietykalność . "W tym tygodniu proceder ten stał się jednak powszechny, co pozwala stwierdzić, że strażacy stali się dla Rosja n ważnym celem " - zauważa Biełsat.

Portal wylicza, że do ataków na ukraińską straż pożarną doszło 7, 10 lipca i 11 lipca. "Teraz Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS) poinformowała o kolejnych takich przypadkach" - czytamy.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie obrali za cel ukraińskich strażaków

W sobotę celem rosyjskiego ataku stali się strażacy z Nikopola nad Dnieprem w obwodzie dniepropietrowskim. Około południa we wsi Kapuliwka doszło do pożaru suchej trawy . W trakcie akcji gaśniczej strażaków zaatakowały rosyjskie drony kamikadze , raniąc jednego z druhów.

Tego samego dnia Rosjanie ostrzelali rakietami wieś Budy pod Charkowem . "Gdy na miejsce zdarzenia przyjechała policja i straż pożarna, ponownie ostrzelali to samo miejsce" - podkreślono. W ataku zginął naczelnik komendy rejonowej DSNS w Charkowie, ppłk obrony cywilnej Artem Kostyria i st. sierż. Ołeksij Koszik z charkowskiej policji. Ponadto rannych zostało około 20 cywilów, w tym dziecko, a także trzech strażaków i policjant .

Rośnie liczba ataków. "Służby zwabione w pułapkę"

Jak podsumowano, w ciągu ośmiu dni (od 6 do 13 lipca) Rosjanie zaatakowali strażaków w obwodach:

Zginął jeden strażak, a pięciu kolejnych zostało rannych. Zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało też pięć pojazdów gaśniczych oraz garaż jednostki. Biełsat dodaje też, że od początku rosyjskiej inwazji w strefach przyfrontowych i podczas bombardowań strażacy wyjeżdżają do zdarzeń w kamizelkach kuloodpornych i hełmach .

"W większości przypadków (poza ostrzałem jednostki) działo się to podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Fakt, że dwa wozy zostały trafione dronami podczas gaszenia nieużytków, może wręcz świadczyć o tym, że służby ratunkowe zostały zwabione w pułapkę, a pożar był przynętą. To wozy strażackie były bowiem najbardziej wartościowymi obiektami w okolicy" - zaznaczono, dodając, że - biorąc na cel strażaków - Rosja dąży do pogłębienia kryzysu humanitarnego.