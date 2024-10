Szef NATO poznał "plan zwycięstwa" Ukrainy. Gorzki komentarz

Wojna w Ukrainie. Plan zwycięstwa Zełenskiego. Szef NATO komentuje

Szef NATO zaznaczył, że plan zwycięstwa Ukrainy, prezentowany Zachodowi przez Wołodymyra Zełenskiego , to "mocny sygnał" , ale w obecnej sytuacji nie może jednoznacznie stwierdzić, że w całości go akceptuje.

- To oczywiście silny sygnał ze strony Zełenskiego i jego zespołu, że opracowali ten plan. Nie oznacza to jednak, że mogę powiedzieć, że popieram cały plan. Byłoby to trochę trudne, ponieważ jest wiele kwestii, które musimy lepiej zrozumieć - mówił Mark Rutte, wskazując przy tym na aspekty polityczne i wojskowe. - Naprawdę musimy je omówić z Ukraińcami, aby zrozumieć, co się za nim kryje, aby zobaczyć, co możemy zrobić, a czego nie - dodał.