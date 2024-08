Wojna w Ukrainie. Rosjanie nacierają w Donbasie

Rosyjskie jednostki utrzymują wysokie, jak na nich, tempo natarcia, co przynosi zyski w postaci ponad 45 kilometrów kwadratowych co tydzień .

Według Franza Stefana Gediego, badacza think tanku Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy już w najbliższych tygodniach będzie zmuszone do podjęcia próby aktywnej obrony, by nie dopuścić do utraty kolejnych terytoriów. To jednak może wiązać się z potrzebą "odpuszczenia walki" na niektórych kierunkach.