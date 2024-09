Według danych dostarczonych przez Institute for the Study of War w sierpniu Rosjanie zajęli 477 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. To oznacza największy postęp wojsk Władimira Putina od października 2022 roku, co stanowiło wtedy odpowiedź na ukraińską kontrofensywę w kierunku Charkowa. Średnio w minionym miesiącu okupanci zdobywali 15 km kw. w ciągu dnia.