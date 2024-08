" Władimir Putin może wykorzystać ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim do zwerbowania większej liczby Rosja n. Najprawdopodobniej będą starali się zrobić to bez oficjalnego komunikatu, w tajemnicy " - piszą dziennikarka Zhanna Plaumann i analityk wojskowy Julian Ropke.

Rosja: Szykuje się mobilizacja na dużą skalę. Władimir Putin nie ma wyjścia

Zdaniem ekspertów ogłoszenie mobilizacji na duża skalę jest po prostu konieczne. Już teraz - jak czytamy w "Bild" - Kreml werbuje mężczyzn, obiecując im wysokie wynagrodzenia, a poborowych zmusza do podpisywania kontraktów. Jednak środki, którymi dysponują rosyjskie władze są ograniczone - w niektórych regionach kraju brakuje bowiem pieniędzy na szkolenie czy wyposażenie zmobilizowanych.

Wiceminister obrony Ukrainy Iwan Hawryluk mówił, że Rosja zwiększyła liczbę swoich żołnierzy w Ukrainie z 400 tys. na początku roku do 600 tys. obecnie, a do końca 2024 planuje wysłać przeciw Kijowowi kolejne 200 tys. Według międzynarodowych szacunków od lutego 2022 roku Moskwa straciła od 110 do 140 tys. swoich bojowników.