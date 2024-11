Przybędzie żołnierzy Korei Północnej. "To nie będzie jednorazowy transport"

Do ofensywy w obwodzie kurskim przygotowuje się nawet 50 tys. żołnierzy z Rosji i Korei Północnej - przekazał "New York Times". Amerykański dziennik podkreślił, że chociaż Rosjanie starają się wyprzeć siły ukraińskie z Kurska, nie przeprowadzili jeszcze większego ataku. Ten, w ocenie Kijowa, miałby nastąpić w nadchodzących dniach. Analityk z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) zauważył, że prawdopodobnie do Rosji trafi jeszcze więcej żołnierzy Kim Dzong Una.