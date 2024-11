- Podpisanie nowego traktatu wynika z ewolucji sytuacji geopolitycznej na świecie i w regionie, a także zmian jakościowych w stosunkach dwustronnych między Moskwą a Pjongjangiem. Traktat określa kluczowe zasady rozwoju stosunków rosyjsko-koreańskich, mające na celu rozszerzenie i wzmocnienie partnerstwa i strategicznej współpracy we wszystkich sferach, ustanowienie wielobiegunowego systemu międzynarodowego - wyjaśniał parlamentarzysta.

Traktat między Koreą Północną i Rosją. "Przyjęty jednogłośnie"

Niezależny portal "The Moscow Times" stwierdził, że "porozumienie to oznacza de facto sojusz wojskowy". Z kolei amerykański "The Wall Street Journal" zauważył, opierając się na źródłach wywiadowczych, że ratyfikowane porozumienie zawiera tajną klauzulę, na mocy której Pjongjang mógł wysłać na front w Ukrainie tysiące swoich żołnierzy.