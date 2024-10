Władze federalne USA przekazały masę sprzętu wojskowego i dziesiątki miliardów dolarów na walkę z rosyjskim najeźdźcą. Dowództwo amerykańskiej armii w Europie przedstawiło listę tego, czego nie przekazano Ukrainie, a co mogłoby poprawić jej zdolności bojowe na froncie .

Wojna w Ukrainie. Czego USA nie przekazały do Kijowa?

USA. Ukraińcy lobbują za oceanem. Chodzi o uzbrojenie

Za oceanem trwa ukraiński lobbing na rzecz przesłania na front amerykańskiej broni dalekiego zasięgu. Z takim postulatem przybył niedawno do Stanów Zjednoczonych Wołodymyr Zełenski . Polityk przedstawił Joe Bidenowi sporządzony w Kijowie "plan zwycięstwa" w wojnie z Moskwą .

Administracja prezydenta Bidena jest sceptyczna co do przekazywania broni dalekiego zasięgu na front. Podobne stanowisko może zająć demokratyczna kandydatka do Białego Domu Kamala Harris.