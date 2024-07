- Niedawno czekałam na autobus linii 11 od 9 rano i przyjechał o 9:46 . Co to za interwał? Słyszałam, że ludzie narzekają na wielu trasach. Przykładowo linia 80: zgodnie z rozkładem w ciągu godziny powinny przejechać trzy autobusy, a nie przyjechał ani jeden. Ludzie się denerwują - mówi dziennikarzom Margarita, mieszkanka miasta.

Rosja: "Kobiecy batalion" ma zrekompensować braki kadrowe

Firma "Piterawto" podała, że podwyższyła pensje kierowcom o 20 proc., co poskutkowało pozyskaniem 27 osób, w tym 10 kierowców. Ponadto ogłoszono możliwość awansu: pracownikowi przysługuje premia, jeśli przyprowadzi do pracy znajomego.

Rosja: Poważne braki kadrowe. Brakuje ludzi do pracy

W Rosji brakuje kierowców. Większość nie chce lub nie zdaje

Migranci nie chcą pracować w Rosji. Wolą Turcję lub Koreę

Eksperci są zgodni, że podstawowym problemem są niskie zarobki. Drugim wyzwaniem dla władz jest odciążenie kierowców od "katastrofalnych nadgodzin" i zrównoważenie warunków pracy - uważa Bułhakow. Złe warunki pracy doprowadziły do wypadku w Petersburgu, gdzie autobus spadł z mostu do Mojki. Według żony kierowcy był on zmuszony do pracy pomimo 20-godzinnej zmiany.