Zdaniem pełnomocnika rządu ds. odbudowy Ukrainy samo powstrzymanie wojny to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest znalezienie sposobu na usadowienie Kijowa w zachodnich strukturach. - Pewien etap już przeszliśmy. Od stycznia Ukraina z impetem wchodzi w negocjacje z Unią Europejską - dodał, uznając, iż w przyszłości państwo to znajdzie się również w NATO .

Paweł Kowal: Polska zarobi na wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej

Jak zauważył prowadzący, Węgry nie tak łatwo zgodzą się by Kijów wszedł w skład unijnych struktur. - Dzisiaj się nie zgodzą. Bardziej pragmatycznego polityka niż Viktor Orban trudno szukać nie tylko w Europie Środkowej . On będzie ostro negocjował - odparł Paweł Kowal, podkreślając, że negocjacje z polskiego punktu widzenia powinny być prowadzone "dokładnie i głęboko".

Polityk sprecyzował, że Polska podczas rozmów akcesyjnych powinna wykorzystać ten przejściowy okres, aby "złapać jakąś synergię z Ukraińcami , na przykład w produkcji". - To jest możliwe, można na tym zarobić. Na akcesji Ukrainy Polska zarobi (...). Powinniśmy być już przyszykowani do tego, bo jesteśmy sprawniejsi w działaniu na rynku europejskim - uznał.

Czy dołączenie Kijowa do UE jest jednak w ogóle możliwe, skoro mierzy się on z wojną ? Według Pawła Kowala "nic nowego pod słońcem". - Te wszystkie rzeczy były testowane i w NATO, i w Unii. To zależy od polityki, proszę mi wierzyć - zapewnił.

Negocjacje Ukraina - UE upadną w ostatniej fazie?

Paweł Kowal przypomniał, że gdyby Ukraina weszła jednak do UE, dla Polski byłaby to sytuacja, w której przestałaby być "ostatnim państwem Zachodu" . - Pokolenia Polaków mogłyby chodzić na kolanach na Jasną Górę i prosić Boga, abyśmy wreszcie nie byli żadnym przymurzem, przedmurzem - porównał.

Akcja "Wisła". Paweł Kowal: Polska nie powinna ponosić odpowiedzialności

Pełnomocnik rządu wyszedł z założenia, że upamiętnienie ludobójstwa na Wołyniu "nie jest kwestią targów czy polityki" i on się o to nie targuje. - Niepodległa Polska potępiła komunistyczną akcję "Wisła" . Nie ma czegoś takiego, że u nas ktoś poważny, szanujący historię kraju, będzie mówił, że była ona super, bo przesiedlono Ukraińców - mówił.

Akcentował przy tym, że Polska nie powinna ponosić odpowiedzialności za akcję "Wisła" . - Jest mnóstwo dokumentów, które pokazują, że to było sterowane przez Stalina. Żadna legalna, polska władza nie miała na to wpływu - powiedział.

Przyznał też, że "ma duże wątpliwości" co do umowy, jaką "zawarł podobno premier Mateusz Morawiecki". - On się umówił, że będzie przywracał jakiś kształt pomników (ukraińskich w Polsce - red.) w zamian za ekshumacje (ofiar na Wołyniu - red.). Ekshumacje i prawo do pochówku to powinna być kwestia poza dyskusją (...). Nie należy się targować: pomniki za groby - skwitował Paweł Kowal.