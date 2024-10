Spór o ekshumacje. "To nie ukraiński IPN podejmuje decyzje"

- Jesteśmy gotowi na rozmowy, które doprowadzą do ustaleń pozwalających na rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - przekazał Interii prezes IPN Karol Nawrocki. Zaznaczył jednak, że "to nie ukraiński IPN jest właściwą instytucją do podejmowania decyzji w tym zakresie". Słowa Nawrockiego są odpowiedzią na komunikat ukraińskiego IPN w sprawie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.